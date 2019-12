Torna la magia del Natale nelle strade di Monteroni d'Arbia

Tanti eventi a Monteroni e nelle frazioni: pista sul ghiaccio, mercati, musica, presepi, animazione per bambini e stand gastronomici

Monteroni d'Arbia si veste dei colori delle festività per il Natale 2019. In queste ore è stata riaperta la pista del ghiaccio in piazza della Resistenza che resterà aperta a grandi e piccini fino al 12 gennaio. Ma la pista è soltanto una delle tante attività del cartellone unico di eventi natalizi pensato e coordinato dal Comune di Monteroni assieme alle associazioni ed agli operatori del territorio, che accompagnerà i cittadini fino al 6 gennaio nel capoluogo e nelle frazioni."Come da tradizione - spiega il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni – ci piace festeggiare vivendo le nostre strade e piazze, l’obiettivo per tutti noi è sempre quello di rendere vivo il più possibile il nostro paese ed il nostro territorio con mercati, musica, cibo, giochi per bambini e nel caso del Natale creare l'atmosfera giusta per farci gli auguri”.“Per coinvolgere il più possibile la cittadinanza – continua l'assessora all'associazionismo Giulia Timitilli - e far sì che queste giornate possano aumentare la partecipazione e l'aggregazione di tutta la comunità abbiamo pensato ad un calendario di eventi lungo, che ci accompagnerà fino all’anno nuovo pensato e gestito assieme alle associazioni che ogni giorno animano il nostro paese e le nostre frazioni".Si comincia domenica 8 dicembre con gli auguri di Babbo Natale alle 17 alla parrocchia di San Giusto e Donato con la musica suonata dalla Filarmonica Puccini. Il fine settimana successivo grandi eventi: sabato 14 arriva il Ludobus nelle strade di Monteroni e domenica 15 dalle 10 mercato degli hobbisti, alle 15 apertura del presepe allestito dalla Confraternita di Misericordia, alle 17 concerto della Filarmonica Puccini e per tutto il pomeriggio in piazza della Resistenza animazione per bambini, falò, vin brulè e stand gastronomici a cura delle associazioni del territorio. In più fiera di beneficenza del Centro Culturale Le Vele. Altri eventi poi, avvicinandosi al Natale e fino alla Befana, sono in programma a Ponte a Tressa, Ponte d’Arbia e Ville di Corsano.