Monteroni d'Arbia, in corso i lavori per il consolidamento del ponte sulla Sorra

Oltre dieci i ponti ricostruiti dall'Amministrazione comunale di Monteroni d'Arbia. In corso di avanzamento i lavori sul ponte a confine con il comune di Buonconvento



Sono in corso di avanzamento e prossimi alla conclusione i lavori di rifacimento del ponte sulla Sorra a Ponte d'Arbia. Si tratta di lavori di consolidamento del ponte iniziati nella scorsa primavera che stanno proseguendo senza particolari criticità, nonostante l’evento alluvionale di portata significativa che ha investito il cantiere lo scorso novembre, rallentando quindi le procedure.



“Di fronte ad una Italia che frana – interviene il sindaco Gabriele Berni - e che mostra tutte le difficoltà oggettive a mettere in campo interventi adeguati soprattutto per la nota carenza di risorse e la mancata manutenzione nel corso del tempo, questo rappresenta uno dei tanti interventi che abbiamo realizzato sul nostro territorio in questi anni con oltre 10.000.000 di euro di investimenti. Con la burocrazia attuale realizzare e completare un’opera pubblica è diventata purtroppo quasi una eccezione e noi, solo parlando di ponti, siamo intervenuti in dieci cantieri, lavorando su un patrimonio realizzato nell’arco dei decenni, nel corso della storia del nostro territorio, fronteggiando emergenze dovute ai fenomeni atmosferici (come l'ultima alluvione) ma anche alla negligenza operativa e politica delle amministrazioni precedenti nei confronti della manutenzione idraulica del territorio e delle sue infrastrutture principali. Il ponte sulla Sorra non fa eccezione in questa ricostruzione”.



Dopo uno stop dovuto al decreto sblocca cantieri dal 26 luglio i lavori sono ripresi e non si sono più interrotti se non per gli eventi atmosferici che si sono verificati in particolare nel mese di novembre. Ad oggi sono terminate le opere strutturali con il getto della soletta in calcestruzzo, il cui collaudo è previsto nella seconda metà di gennaio. Le altre opere in fase di esecuzione sono la posa in opera delle reti dei sottoservizi (Telecom, Acquedotto del Fiora e fibre ottiche), la realizzazione dei riempimenti di raccordo al piano viabile del ponte, l'installazione delle barriere guard-rail ed infine la realizzazione dell'asfaltatura. Per completare la progettazione e la realizzazione del ponte – importante infrastruttura sul confine con il comune di Buonconvento – l'amministrazione comunale ha anche ottenuto un contributo di 80 mila euro dalla Regione Toscana.



“Quindi possiamo dire che fino ad oggi sono state realizzate le parti strutturali previste dal progetto – conclude il sindaco - e questo ci permette di dire che siamo sulla giusta strada per consegnare alla nostra comunità un altro importante lavoro al fine di soddisfare una esigenza presente da tempo. Il cantiere che vede come capofila il nostro comune è finanziato al 50% dal comune di Buonconvento che, grazie all’attenzione del proprio sindaco, collabora costantemente con le nostre strutture”.