Servizi educativi e nido, al via le iscrizioni a Monteroni

Il Comune ha pubblicato l’avviso per le iscrizioni all’asilo nido comunale, al prolungamento dell’orario, per lo spazio gioco Le Coccole e per il centro gioco La Pina



Pubblicato sul sito del Comune di Monteroni d’Arbia l’avviso che apre le iscrizioni per i servizi educativi nel comune. C’è tempo fino al 22 maggio per iscrivere i piccoli all’asilo d’infanzia comunale Pinolino di Monteroni per l’anno 2020/2021, allo spazio gioco Le Coccole, al prolungamento pomeridiano ed al centro gioco La Pina (per i piccoli da 3 a 6 anni).



"In tutti questi anni – spiega il sindaco di Monteroni d'Arbia Gabriele Berni - abbiamo destinato molte attenzioni e risorse all'istruzione perché ha rappresentato una delle priorità della nostra esperienza. Anche in un momento complesso per il sistema educativo come questo non possiamo non concentrare la nostra attenzione a quando le scuole e tutti i servizi riprenderanno, intervenendo sul versante della formazione e della qualità orientati a dare sempre maggiori e migliori servizi ai nostri cittadini e sempre cercando di mantenere i prezzi accessibili alla nostra cittadinanza, per fare un esempio voglio ricordare che i nostri servizi hanno costi orari che vanno dai € 0,86 per il centro La Pina ad un massimo di €2,62 per il nido Pinolino".



“Continuiamo a credere fermamente nell’importanza dei servizi educativi sul nostro territorio che sono diventati un punto di riferimento a livello nazionale – spiega l’assessore alle Politiche educative Giulia Timitilli –. Proprio in questi giorni infatti sul numero 5 della rivista dedicata ai nidi d'infanzia italiani edita da Giunti Scuola troviamo un lungo approfondimento proprio sul nostro spazio gioco “Le Coccole”, con le sue specificità organizzative e di spazio ed il racconto delle attività che quotidianamente svolgiamo. Tutto questo è possibile grazie ad un lavoro costante e condiviso con il comitato di gestione di cui fanno parte i genitori, con il coordinatore pedagogico e con le educatrici dei servizi, tutto il personale comunale e della cooperativa uniti e tesi verso un obiettivo comune: andare incontro alle famiglie e far crescere i nostri piccoli”.



Le iscrizioni

Il nido comunale “Pinolino” (in via San Giusto 309) ha un orario di servizio per le famiglie dalle 7,30 alle 16 e ridotto dalle 7,30 alle 12,30/14 e sarà aperto dal 1 settembre al 31 luglio. Sono disponibili 7 posti nella fascia di età 6-12 mesi e 11 posti nella fascia di età 13-24.

Il prolungamento dell’orario per il nido d’ìnfanzia comunale, per un numero massimo di quattro bambini iscritti al nido, aprirà da ottobre nel rispetto dei tempi di ambientamento dei piccoli e chiuderà il 31 luglio, con orario 16 alle 18,30. Il servizio si potrà richiedere per l’intera settimana oppure solo per alcuni giorni settimanali (da 2 a 4).

Allo spazio gioco “Le Coccole” per un numero massimo di 14 posti, si potranno iscrivere i bambini dai 18 mesi ai 3 anni di età, questo ha un orario dalle 8 alle 12, aprirà dal 1 settembre e chiuderà il 30 giugno.

Il centro gioco tre/sei “La Pina” invece ha un numero massimo di 40 posti per bambini dai 3 ai 5 anni di età, con orario pomeridiano dalle 16 alle 19 e seguirà il calendario della scuola dell’infanzia statale. Il servizio può essere richiesto per l’intera settimana oppure solo per alcuni giorni.



Per presentare le domande, entro il 22 maggio, è necessario utilizzare il modulo predisposto e reperibile presso l’Ufficio Istruzione o sul sito web del Comune. Le domande dovranno essere consegnate direttamente all’Ufficio Istruzione nei giorni di martedì e venerdì dalle 9 alle 12:30 ed il giovedì dalle 16 alle 18:30.