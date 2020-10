I volontari della Pubblica Assistenza Val d’Arbia promuovono la piazza virtuale ''Io non rischio - Monteroni d’Arbia''

Domenica 11 ottobre Campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile, in edizione social

Domenica 11 ottobre torna anche a Monteroni d’Arbia la campagna nazionale “Io Non Rischio”, promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sui rischi Terremoto/Maremoto ed Alluvione.La campagna “Io non rischio” www.iononrischio.it , giunta alla sua decima edizione, a causa dell’emergenza Covid-19 e delle necessarie precauzioni sanitarie, diventa digitale.“La nostra associazione - commenta Duccio Giannettoni, presidente della Pubblica Assistenza Val d’Arbia - può contare su ben nove volontari comunicatori formati sul tema del rischio alluvione che hanno ideato e programmato un palinsesto ricco di rubriche e attività da seguire attraverso i social network Instagram e Facebook per diffondere la cultura del rischio e le buone pratiche di protezione civile.”“Mettersi in gioco per una campagna di comunicazione “dematerializzata” - aggiungono i volontari comunicatori della piazza virtuale “Io non rischio - Monteroni d’Arbia” - ha voluto dire sperimentare un modo diverso di essere resilienti. Non coloreremo di giallo (e di arancio) le nostre piazze ma proveremo a fare la nostra parte. Il punto di forza della piazza virtuale promossa dalla nostra associazione è la rete di associazioni del territorio, soggetti e volontari che a vario titolo ci hanno aiutato a portare avanti questa edizione completamente nuova rispetto a ciò che abbiamo fatto lo scorso anno. Fare rete per farsi resilienti era il nostro obiettivo. Oggi ne siamo felici e orgogliosi.”Testimonial d’eccezione per la piazza “Io non rischio - Monteroni d’Arbia” è Alice Volpi, campionessa mondiale di fioretto, portacolori delle Fiamme Oro.ORE 8.30 Creare bellezza: un atto di resilienzaApertura dell’edizione 2020 della campagna “Io non rischio” e presentazione del manifesto realizzato dagli alunni del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena con la guida dell’insegnante Emanuela Fucecchi.ORE 9.00 Intervista al SindacoORE 9.30 Lettura animata per bambiniI volontari comunicatori della Pubblica Assistenza Val d’Arbia presentano una rivisitazione della leggenda dell’Arbia.ORE 10.00 Sulle tracce dei rischiAugusto Codogno, monteronese appassionato di storia locale, ci accompagna alla scoperta di documenti e aneddoti legati al nostro territorio e al tema del rischio alluvione dal medioevo ad oggi.DALLE ORE 11.00 ALLE 18.30 Incursioni teatrali a cura del gruppo “Quelli… della Pubblica”I volontari attori del gruppo teatrale “Quelli… della Pubblica” della Pubblica Assistenza Val d’Arbia presentano delle brevi incursioni teatrali per imparare a conoscere il sistema di allerta meteo della Regione Toscana e le buone pratiche di Protezione Civile.ORE 12.30 Saluti del presidente Duccio GiannettoniDALLE ORE 11.30 Fai un salto in piazza anche tu!Vieni a scoprire la linea del tempo per fare memoria, la tenda alluvione e i quiz a tema.DALLE ORE 17.30 Interviste ai protagonisti della campagna 2020“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Anpas-Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e ReLUIS-Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica.Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it , è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.