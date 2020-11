Approvata dalla Giunta di Monteroni d'Arbia l'installazione di quattro infrastrutture di ricariche su tutto il territorio comunale

Il sindaco Berni: ''Un impegno verso il risparmio energetico e la sostenibilità con la mobilità elettrica''

“Il nostro Comune si è da tempo impegnato direttamente per accelerare i tempi di transizione ad una energia pulita che non depreda le risorse del pianeta e soprattutto con l'intento di combattere il riscaldamento globale ed il conseguente collasso del nostro pianeta”. Interviene così il sindaco di Monteroni d'Arbia Gabriele Berni al termine della Giunta comunale in cui è stata deliberata l'installazione, senza oneri per l'amministrazione comunale, di quattro colonnette per la ricarica di veicoli elettrici a seguito della firma di un protocollo d'intesa con una società privata che ha risposto alla manifestazione d'interesse.“Ci allarmano infatti le condizioni del nostro pianeta ed il cambiamento climatico registrato negli ultimi anni, per questo uno dei punti fondamentali che vogliamo inserire nella nostra azione amministrativa e politica è proprio il risparmio energetico. L’elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento anche acustico.Il tema della sostenibilità è uno degli indirizzi che guidano la nostra azione amministrativa e per questo sono stati fatti molti interventi sul nostro patrimonio e sui nostri servizi con l’obiettivo di aver una maggiore efficienza energetica, un maggiore risparmio economico ed un migliore impatto sull’ambiente in cui viviamo”!“Voglio anche ricordare – aggiunge l’assessore Francesco Grassi - che questa iniziativa si pone in continuità con quelle già assunte in passato che vedono già l’installazione di due colonnette elettriche per la ricarica degli autoveicoli collocate nel parcheggio dietro al palazzo comunale. A questo proposito è opportuno ricordare che le colonnette sono state sottoposte a degli interventi di manutenzione che ne hanno interrotto il funzionamento e che adesso una delle due è di nuovo disponibile per l’utilizzo”.Per questi motivi la Giunta comunale presieduta da Gabriele Berni ha approvato un protocollo d'intesa con la società BE CHARGE, un E-Mobility Provider che ha presentato manifestazione d'interesse per poter installare e gestire più infrastrutture di ricarica sul territorio di Monteroni d'Arbia. La disponibilità infatti di apparecchiature per il rifornimento sul territorio comunale rappresenta un’opportunità per il Comune di Monteroni d’Arbia di incentivare la “mobilità elettrica” anche nei piccoli centri e le infrastrutture che verranno installate saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.Le prime quattro colonnette verranno installate su due punti ( Centro Commerciale Via Risorgimento e More di Cuna) per complessivi 8 erogatori che vanno poi sommati ai 2 erogatori già installati da tempo in Via S. Giusto.