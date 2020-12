A Monteroni intervento idraulico in aree soggette ad allagamento

Ancora investimenti nel centro di Monteroni d’Arbia, al via il progetto per il deflusso delle acque e la riduzione del rischio idraulico di via Puccini e via Bellini



Continua l'opera dell'Amministrazione comunale di Monteroni d'Arbia per riqualificare la rete fognaria e migliorare il deflusso delle acque nel territorio. Grazie ad un contributo ministeriale ed alla progettazione avanzata in questo settore da parte degli uffici, entrerà nel vivo il rifacimento degli interventi di riduzione del rischio a causa delle precipitazioni sull’area urbana di via Bellini e via Puccini.



“Abbiamo individuato - spiega il sindaco di Monteroni d'Arbia Gabriele Berni - due aree, tra le altre, che negli ultimi anni si sono rivelate di non facile gestione in caso di forti acquazzoni e soggette ad allagamenti della carreggiata e delle abitazioni a causa di collettori fognari insufficienti. Ed è sue questo che interverremo creando uno scarico alternativo, e più grande, rispetto a quello attuale.



Siamo consapevoli – continua il Sindaco - a seguito degli ultimi eventi, in particolare le alluvioni del 2013 e del 2015, e delle successive verifiche effettuate, che il nostro tessuto urbano e soprattutto la propria rete fognaria è inadeguata a ricevere l’importante quantità di acqua che a causa delle caratteristiche delle attuali precipitazioni si riversa in un lasso di tempo molto ridotto sui nostri centri abitati. Purtroppo siamo chiamati ad intervenire, con grandi difficoltà di carattere progettuale e di reperimento delle risorse necessarie, su un contesto urbano che ha visto una importante espansione nel corso del tempo e che anche per questo motivo ha moltiplicato le necessità di riduzione del rischio idraulico. I numerosi interventi fatti durante la nostra esperienza amministrativa hanno cercato di rimediare in parte a dei deficit strutturali accumulati nel tempo. Quello di Via Puccini e Via Bellini è un investimento che va in questa direzione e che si somma agli oltre 2 milioni di € che sono stati destinati in questi anni agli interventi di ripristino dei danni delle alluvioni o di riduzione del rischio idraulico”.



“La tubazione esistente – spiega l’assessore Grassi - quindi sarà sostituita con una nuova più grande che si immetterà nel pozzetto esistente e convoglierà le caditoie presenti dal civico 104 oltre a quelle presenti in prossimità dell'incrocio e gli scarichi privati. Da lì poi partirà il nuovo tracciato che convoglierà le acque reflue da lì in avanti percorrendo via Puccini ed incanalando tutte le caditoie e scarichi fognari. Oltre alle tubazioni che saranno sostituite con altre di maggiore capacità saranno anche rifatti i pozzetti esistenti e saranno aggiunte alcune caditoie nelle aree dove risultano insufficienti”.



“Era un intervento atteso da molto tempo e come per tanti altri interventi – conclude il Sindaco Berni - oggi possiamo parlarne concretamente grazie all’impegno della nostra Amministrazione per la riqualificazione del paese e la sua messa in sicurezza. Questo lavoro si aggiungerà a quelli di via II Giugno, di via Signorini, Via Risorgimento, via Roma, via Lombardi, via Bruni, Via Franci, via Calipari, Via Sardegna, via Saffi, via Libertà stando a quelli sul capoluogo ai quali si uniscono quelli delle urbanizzazioni nelle frazioni come Tressa, Ville, Ponte d’Arbia e Lucignano”.