Monteroni d'Arbia saluta per il suo congedo il Luogotenente Gaetano Medico

Il sindaco Gabriele Berni ha portato ha omaggiato l'ex comandante della Stazione locale dell'Arma dei Carabinieri



“Da sindaco di Monteroni d'Arbia posso dire di essere tre volte onorato dall'incontro con il Luogotenente Gaetano Medico: la prima per aver collaborato in maniera costruttiva in questi anni in cui sono stato sindaco, la seconda per aver avuto l'onore ed il piacere di salutarlo a nome della cittadinanza nel momento del suo congedo e la terza nel sapere che resterà con noi, a Monteroni, come cittadino residente”. Con queste parole il sindaco di Monteroni d'Arbia Gabriele Berni saluta il Luogotenente con carica speciale Gaetano Medico, comandante della Stazione dei Carabinieri di Monteroni dove è arrivato nel 1994. Alla cerimonia di saluto anche il Maggiore Alberto Pinto, comandante della Compagnia di Siena.



“Monteroni ha un rapporto speciale con l'Arma, dovuto ai terribili fatti del 1982 quando due giovani carabinieri di leva furono trucidati da un commando di Prima Linea alle porte del paese. Questi tragici fatti ci hanno legato, hanno fatto in modo che – nel ricordo dei due caduti – collaborassimo fattivamente tra amministrazione civile e stazione dei Carabinieri. Molte sono state le occasioni di proficua collaborazione e conoscenza ed ogni volta, da cittadino prima che da sindaco, ho avuto modo di vedere ed apprezzare l'operato del Luogotenente Medico che è riuscito ad interpretare sempre i valori fondanti della nostra collettività, che si fonda sull'unità e la coesione.



A nome della mia Giunta, dell'amministrazione e della cittadinanza tutta esprimo gratitudine all'Arma e a Gaetano Medico che l'ha rappresentata fino a ieri e gli auguro di essere felice nei prossimi anni come cittadino di Monteroni”.