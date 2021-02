Monteroni, sospeso Consiglio comunale. Berni: ''Granchi solo forma. Io torno a occuparmi dell'emergenza''

Il sindaco di Monteroni d'Arbia Gabriele Berni ha sospeso la seduta del Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio



Sospeso il Consiglio comunale di Monteroni d'Arbia a seguito di una contestazione del consigliere di Monteroni Viva Massimo Granchi. Il sindaco Berni ha infatti deciso di non voler continuare senza la presenza dell'opposizione.



“Preferisco interrompere il consiglio e dedicarci alla gestione dell'emergenza sanitaria in corso piuttosto che soffermarmi sui problemi formali e pretestuosi sollevati dal consigliere Granchi – afferma il sindaco di Monteroni d'Arbia Gabriele Berni -. Granchi si concentra sulla forma in barba alla necessità di approvare un bilancio per essere operativi al cento per cento. Come sindaco quindi, a fronte di un atteggiamento che antepone la forma alla sostanza delle decisioni e delle esigenze della nostra comunità, riterrei opportuno che certi amministratori si assumano le proprie responsabilità di fronte alla nostra cittadinanza.



L'amministrazione, gli uffici ed i vertici politici, hanno fatto un lavoro straordinario in un momento di emergenza per dare alla collettività un bilancio che ci rendesse operativi, lavoro vanificato da un atteggiamento pretestuoso che pone in primo piano gli interessi politici e personali a quelli generali del nostro territorio. Granchi ha dichiarato infatti che avrebbe abbandonato la seduta a fronte della consegna nei termini di tutto il materiale del bilancio eccetto la relazione dell'organo di revisione, consegnato con un giorno di ritardo, ovvero quattro giorni prima della seduta del consiglio e che peraltro riporta parere favorevole.



Visto che il bilancio è stato portato in approvazione prima delle scadenze per rendere operativa al 100% la macchina comunale – risponde il sindaco Berni - mi rifiuto per i principi democratici a cui mi richiamo di discutere un bilancio senza la presenza dell'opposizione. Il bilancio, così presentato oggi al consiglio comunale – conclude il sindaco - era già stato discusso in commissione, alla presenza dello stesso consigliere Granchi, che non aveva sollevato nessuna obiezione né sostanziale né formale anzi aveva sottolineato in quella occasione il lavoro positivo effettuato dall’Amministrazione comunale e per questi motivi preferisco tornare ad occuparmi della gestione dell’emergenza piuttosto che soffermarmi sui problemi formali sollevati dal consigliere Granchi”.