Grosso felino avvistato a Monteroni: in corso ricerche anche con l'ausilio di un elicottero

Alle 8.30 di questa mattina, martedì 23 marzo, l'autista di un pulmino scolastico ha segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un grosso felino (sembrerebbe una leonessa) in strada di Radi nel comune di Monteroni d'Arbia. L'avvistamento è stato confermato anche dall'addetta che si trovava a bordo del mezzo.Da una prima verifica effettuata dagli agenti della Questura di Siena presso il circo di Vienna, che staziona in questi mesi di stop forzato nell’area di Isola d’Arbia, anche tramite i registri dello stesso, non è stata rilevata l'assenza di nessun animale.Polizia, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Monteroni, stanno effettuando delle ricerche anche con l'ausilio di un elicottero della Polizia di Stato. Al momento, ore 12.20, non risultano avvistamenti nè altre segnalazioni da parte di cittadini e potrebbe comunque trattarsi, spiega la Questura, di un altro animale meno pericoloso.