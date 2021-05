Badante picchia due anziani e aggredisce i Carabinieri intervenuti

I Carabinieri della Compagnia di Siena hanno arrestato una donna di nazionalità rumena, responsabile di lesioni aggravate nei confronti di due anziani presso cui era stata assunta quale badante da circa un mese.A dare l’allarme sono stati i vicini di casa della coppia anziana con una telefonata al numero d’emergenza 112. Allertati dai rumori molesti provenienti dall’abitazione dei coniugi, i due vicini si sono presentati nell’appartamento di Monteroni d'Arbia e sono stati subito aggrediti dalla donna che ha cercato di cacciarli fuori.I militari del NORM di Siena unitamente a quelli della locale Stazione, hanno immediatamente raggiunto l’abitazione degli anziani che mostravano segni evidenti di percosse e, durante le fasi di identificazione, sono stati aggrediti a loro volta con calci e pugni dalla badante nel tentativo di sottrarsi al controllo.La donna è stata quindi per lesioni personali aggravate, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e tradotta presso il proprio domicilio in stato di arresto a disposizione della Procura della Repubblica di Siena. Giudicata con rito per direttissima, è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla P.G..