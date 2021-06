Anagrafe a casa a Monteroni d'Arbia con il servizio di certificazione digitale

Un passo importante verso la digitalizzazione con l'anagrafe on line del Comune

Finalmente attivo il servizio di richiesta online dei certificati per il Comune di Monteroni d'Arbia, un progetto nuovo ed in continua fase di implementazione, che verrà integrato ed ottimizzato nel tempo per essere sempre più fruibile, completo e vicino alla cittadinanza continuando nel percorso di digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.Grazie a questo servizio è già possibile richiedere certificati anagrafici e di stato civile direttamente dal proprio computer stampandoli comodamente da casa.“L'attivazione di questo servizio è una rivoluzione per il nostro Comune – dichiara il sindaco Gabriele Berni - un risultato cui miriamo da anni, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è un percorso lento ma necessario, che l’emergenza Covid ha reso ancora più urgente. Questo è un servizio che rende l’Amministrazione più vicina ai cittadini e alle cittadine, rendendo facili, vicine e veloci operazioni che altrimenti richiedevano di doversi recare fisicamente in un ufficio”.Di norma il certificato prevede il pagamento dell’imposta di bollo, a meno che sussista un motivo di esenzione previsto dalla normativa, che va indicato nel certificato stesso. L’imposta di bollo si assolve con l’applicazione della corrispondente marca bollo di € 16 (acquistabile nelle tabaccherie) sul certificato stesso.Possono essere richiesti online, dai cittadini residenti o iscritti all'Aire, i seguenti certificati: Anagrafico di nascita, Anagrafico di matrimonio, Anagrafico di unione civile, Cittadinanza, Esistenza in vita, Residenza, Residenza AIRE, Residenza in convivenza, Stato civile, Stato di famiglia, Stato di famiglia AIRE, Stato di famiglia con rapporti di parentela, Stato libero, Storico di residenza, Storico di cittadinanza.Per accedere al portale è necessario autenticarsi utilizzando le credenziali Spid.“Il lavoro dietro questo risultato è immenso ed i nostri uffici hanno svolto un encomiabile lavoro e per questo ringrazio i servizi informatici e naturalmente l'anagrafe, ma tutta l'amministrazione sta lavorando da tempo per rendere il più veloce possibile la transizione digitale dei nostri servizi”.Al servizio si potrà accedere dal sito del Comune di Monteroni nella sezione Certificazioni On Line.