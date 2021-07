Identità digitale, a Monteroni d'Arbia un servizio di attivazione Spid per tutti i cittadini

L'Amministrazione comunale gestirà uno sportello di aiuto per l’attivazione degli accessi digitali per tutti i residenti

Ancora un passo sempre più definitivo verso la digitalizzazione dell'amministrazione comunale. Il Comune di Monteroni d'Arbia ha infatti attivato il servizio Spid tramite Lepida, a seguito di una convenzione specifica fatta dalla Regione Toscana.“Lo Spid, il sistema di riconoscimento digitale di tutti i cittadini per accedere ai servizi digitali, è una rivoluzione importante – spiega il sindaco Gabriele Berni - ma ci sono delle categorie che rischiano di restare tagliate fuori perché non conoscono bene l'uso dei servizi informatici o non hanno nessuna dimestichezza con il digitale. Questo vale soprattutto per gli anziani ma non solo. Per questo motivo abbiamo attivato uno sportello che aiuterà tutti i nostri cittadini a creare la propria identità digitale ed accedere ai servizi dedicati”.L'amministrazione comunale di Monteroni d'Arbia ha aderito a una convenzione tra Regione Toscana e Lepida che consentirà di accelerare la diffusione delle identità digitali presso i cittadini. Il numero delle richieste di SPID è in rapida crescita e concedere la possibilità di poterlo attivare rappresenta un importante aiuto. Lo sportello sarà aperto ogni giovedì feriale dalle 9 alle 10,30 presso la sede del Municipio, sarà necessario essere muniti di un documento d'identità e della tessera sanitaria. Il servizio di sportello funziona dopo aver preso appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, 30 ai numeri 0577251209, 0577251219, 0577251215.