Monteroni, via Saffi completamente riqualificata con l’illuminazione del nuovo marciapiede

Completati i lavori sull'ultimo tratto di marciapiede che unirà l'area artigianale Cassia Sud al centro di Monteroni d'Arbia



Ancora riqualificazione di strade e marciapiedi a Monteroni d'Arbia e con la nuova illuminazione completato il restyling della zona sud del capoluogo a seguito dei i lavori per l'esecuzione del nuovo marciapiede di collegamento fra via Saffi e via Sardegna, adiacenti alla strada Cassia. Il nuovo marciapiede permette il miglioramento di una situazione parzialmente incompleta all’ingresso del paese e consente una migliore integrazione, anche di carattere sociale, fra il paese e la zona industriale sud.



“Abbiamo sempre desiderato ricucire le diverse aree del paese e creare collegamenti dedicati anche ai pedoni. Un modo questo per creare un tessuto unitario che l'urbanizzazione del nostro paese negli anni passati aveva dimenticato. Con questo nuovo marciapiede siamo andati ad intervenire in via Saffi dove già negli anni scorsi abbiamo riqualificato il manto stradale e migliorato la viabilità, adesso abbiamo terminato il tratto di strada ciclopedonale che comincia presso l'area artigianale sulla Cassia, potenziando i livelli di messa in sicurezza ed intubando definitivamente i fossi rimasti scoperti. Con l’ultimo intervento che ha visto la realizzazione della nuova illuminazione abbiamo completato anche questa importante opera che migliora la vivibilità di un pezzo importante del nostro paese e qualifica l’ingresso a sud nel centro abitato di Monteroni”.



Per la realizzazione dell'opera l'amministrazione comunale è riuscita ad attrarre risorse esterne provenienti dalla Regione Toscana che copriranno il cinquanta per cento del costo dei lavori.



“Continuano così gli interventi di riqualificazione dei nostri centri abitati che abbiamo intrapreso già nel primo mandato, nonostante le difficoltà attraversate dagli enti locali sul versante delle risorse. Ci riusciamo grazie alla nostra capacità di programmazione che ci permette di poter partecipare ai bandi esterni di altri enti sempre con idee e progetti pronti. Siamo consapevoli che sono ancora molte le parti e le vie del Comune che andrebbero riqualificate ma siamo anche soddisfatti di quello che abbiamo fatto su questo versante in tutti questi anni. Abbiamo ereditato una quantità di urbanizzazioni incomplete veramente significativa che in questi anni sono state oggetto di interventi strutturali volti al superamento dei precedenti disagi ed al naturale completamento delle aree a pubblico a servizio dei nostri cittadini come parchi, camminamenti, strade, segnaletica, illuminazione, percorsi pedonali e ciclabili”.