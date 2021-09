Comune di Monteroni: ''Scuole, fatto uno sforzo straordinario per incrementare servizi e sicurezza''

Il sindaco di Monteroni d'Arbia Gabriele Berni e l'assessore Giulia Timitilli fanno il punto sulla riapertura delle scuole



Domani, mercoledì 15 settembre, riaprono le scuole e riparte l’anno scolastico. Il Comune di Monteroni d'Arbia invia un messaggio a tutta la popolazione scolastica auspicando che questo nuovo anno sia diverso dall’anno appena trascorso.



“Nel rinnovare il nostro augurio per una ripartenza il più possibile serena vogliamo fare un appello al senso di responsabilità – afferma l’assessore all’Istruzione Giulia Timitilli - Con uno sforzo organizzativo ed economico particolarmente consistente anche quest’anno abbiamo organizzato i nostri servizi investendo sulla sicurezza. Grazie alle risorse del nostro bilancio infatti abbiamo confermato anche per questa prima parte di anno scolastico il servizio di accompagnamento su tutti gli scuolabus. Personale che si preoccuperà della misurazione della febbre, tracciamento segnando presenze, controllo mascherine ed in più da quest’anno partirà anche il servizio “Nonno arrivo”, un’applicazione che consentirà ai genitori di controllare il tempo reale il tragitto dello scuolabus. Abbiamo lavorato per mettere in sicurezza i nostri servizi 0/6, con l’incremento di personale educativo e ausiliario per organizzare al meglio gruppi stabili di bambini/e all’interno delle sezioni.



Abbiamo messo in campo - continua l’assessore - tanti interventi e tante risorse e vi chiediamo ancora una volta un gran senso di responsabilità nel rispetto delle regole e delle direttive che l’emergenza ci sta imponendo. Ognuno faccia la propria parte nel rispetto dei propri ruoli. È importante la collaborazione di tutti per non vanificare gli sforzi fatti”.



“Anche per l'inizio di questo anno scolastico abbiamo fatto fronte ad uno sforzo straordinario nell'organizzazione dei servizi andando ad incrementare il personale messo a disposizione - afferma il sindaco Gabriele Berni- Abbiamo tutti da domani un obiettivo comune quello di far tornare i nostri bambini, ragazzi studenti ad esercitare il loro diritto all’istruzione alla socializzazione e al gioco nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Un ringraziamento e un augurio di buon inizio lo voglio rivolgere ai dipendenti dell’Amministrazione, alle insegnanti, a tutti coloro che nei diversi ruoli lavorano nei servizi scolastici, al dirigente scolastico e a tutte le docenti e come al solito alle famiglie ed ai nostri ragazzi. Stringiamo i denti con l’augurio di rivedersi il prima possibile nelle nostre scuole nei momenti di festa con i nostri piccoli”.