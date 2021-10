Monteroni d'Arbia, nuovo intervento di manutenzione del Consorzio di Bonifica

Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nell’abitato di Monteroni d’Arbia. In questa occasione Cb6 è stato impegnato nella rimozione della vegetazione infestante in eccesso sulle sponde del torrente Gora, attraverso la decespugliazione meccanica.Come sempre gli interventi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud vengono realizzati seguendo le direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e la tutela dell’ecosistema toscano: in particolare, lungo il torrente, sono state preservate e protette le specie arboree ad alto fusto fondamentali per mantenere salda e solida la sponda. Così come fondamentale è la tutela del rischio idraulico e dell’incolumità pubblica, vista la vicinanza del centro abitato e di ponti di alcune strade del territorio.