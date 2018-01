A Monteroni il 36° anniversario dell’uccisone dei Carabinieri Giuseppe Savastano e Euro Tarsilli decorati di Croce al Valor Militare

Oggi ricorre il XXXVI anniversario del sacrificio dei Carabinieri Giuseppe Savastano e Euro Tarsilli, decorati di Croce al Valor Militare, caduti il 21 gennaio 1982 per mano terrorista.Nell’occasione alle ore 11.00, presso la chiesa dei Santi Giusto e Donato di Monteroni d’Arbia si celebra una Santa Messa officiata dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri Toscana.Successivamente si terrà una commemorazione organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena e dall’Amministrazione comunale di Monteroni d’Arbia presso il Memoriale in via Cassia Sud, durante la quale verranno depositate le corone d’alloro in onore dei due Carabinieri caduti.Il 21 gennaio 1982, dopo una rapina a mano armata in una banca alla periferia di Siena, sette terroristi salirono su un autobus della linea Siena-Montalcino. Sulla SS 2 Cassia, in località Fede, il Maresciallo Capo Augusto Barna, Comandante della Stazione Carabinieri di Murlo, i Carabinieri Ausiliari Euro Tarsilli e Giuseppe Savastano, entrambi della Stazione Carabinieri di Monteroni d’Arbia, durante un normale servizio perlustrativo, informati via radio della rapina, fermarono l’autocorriera di linea diretta a Montalcino al fine di procedere al controllo dei passeggeri.Mentre il maresciallo Barna faceva scendere dall’autobus due passeggeri per un controllo più approfondito, un altro passeggero lo seguiva su strada esplodendo nei confronti dei tre militari numerosi colpi d’arma da fuoco.I due Carabinieri furono feriti mortalmente, mentre il maresciallo Barna, seppure ferito in più parti del corpo, rispose al fuoco dei malviventi uccidendone uno e ferendone un altro. Il gruppo criminale, costituito da altre 5 persone, si allontanò in direzione di Buonconvento a bordo di una autovettura abbandonata sulla strada dal proprietario datosi alla fuga per il terrore. Nel corso delle battute organizzate furono tratti in arresto e condannati gli altri 5 componenti, tutti risultati appartenenti al gruppo terroristico resosi responsabile di altri gravi delitti.Il maresciallo Barna è stato insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare, mentre i Carabinieri Ausiliari Euro Tarsilli e Giuseppe Savastano sono stati insigniti della Croce d’Oro al Valor Militare alla memoria per avere sacrificato la propria vita nel generoso slancio al servizio della collettività.