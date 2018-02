Un ingente furto è stato commesso nella scorsa notte alla discoteca Papillon di Monteroni d'Arbia. Ignoti si sono introdotti nel locale dalla parte posteriore dell'edificio rubando tutti gli impianti audio, luci, le attrezzature delle consolle e gli amplificatori. Per il furto sarebbe stato usato un furgone rubato a Murlo.Decine di migliaia di euro il valore della refurtiva per la quale il gestore ha rivolto un appello attraverso i social chiedendo collaborazione da parte di chi avesse eventualmente individuato movimenti sospetti e di fare attenzione a materiale elettronico messo in vendita on line nei prossimi giorni. Non essendo stata toccata la cassaforte presente all'interno del locale, si presume si tratti di un furto su commissione.