Minaccia di morte ed aggredisce la moglie: intervengono i carabinieri e aggredisce anche loro

Giovedì 8 marzo, i Carabinieri di Monteroni d'Arbia hanno arrestato un 31enne per resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale.I militari dell'Arma, sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo, nato in Marocco e residente a Monteroni, a seguito di una segnalazione al 112 fatta da un cittadino che aveva udito le urla dell'uomo rivolte alla moglie che era stata minacciata anche di morte.I Carabinieri hanno rintracciato la coppia in strada ed anche alla presenza dei militari l'uomo ha proseguito con le minacce alla moglie aggredendola subito dopo.All'intervento dei militari, il 31enne ha reagito ingaggiando con loro una colluttazione. Immobilizzato dai carabinieri l'uomo è stato arrestato e tradotto presso il proprio domicilio in attesa del processo per rito direttissimo.