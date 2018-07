I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, sono intervenuti sulla superstrada Siena-Grosseto al km 47+900, nei pressi dell'uscita di Monticiano, per un incidente stradale. Le due persone occupanti delle vettura all'arrivo del personale dei Vigili del Fuoco, erano già in carico ai sanitari del 118. L'autovettura, che è uscita di strada, è stata messa in sicurezza.