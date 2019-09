Incidente sul lavoro, 51enne cade da impalcatura

Attorno alle 18.30 di ieri, venerdì 13 settembre, a Monticiano, un 51enne originario dell'Albania, è caduto da una impalcature in via Senese mentre stava effettuando dei lavori sulla facciata di un'abitazione. L'uomo è caduto dall'altezza di circa due metri e, dopo essere stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in codice giallo e trattenuto in osservazione.I Carabinieri della locale Stazione stanno indagando sull'accaduto anche per accertare la regolare posizione lavorativa dell'uomo.