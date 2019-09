Un 42enne è rimasto ferito in modo grave mentre stava lavorando sul tetto di un'abitazione a Monticiano. L'incidente sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 settembre. L'uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto mentre stava montando un'antenna. Soccorso dai sanitari del 118 è stato poi trasportato con l'elisoccorso al policlinico di Siena dove si trova in prognosi riservata.