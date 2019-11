Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 10 novembre, sulla SS223 Siena-Grosseto all'altezza di San Lorenzo a Merse nel comune di Monticiano. Nel sinistro che ha coinvolto due autovetture, sono rimaste ferite quattro persone, due 69enni e due 79enni che, soccorse e prese in carico dai sanitari del 118 sono state ricoverate in ospedale in condizioni non troppo gravi.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Siena e i Carabinieri del Comando di Siena e di Rosia.