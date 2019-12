Comune di Monticiano: cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre

Venerdì 28 novembre, su mozione presentata del gruppo di maggioranza "Uniti per il Rinnovamento", in sede di Consiglio comunale, è stata concessa all'unanimità la Cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre."...la Senatrice Liliana Segre - si legge nella mozione - ha continuato in tutti questi anni di figura pubblica a esaminare e scandagliare la storia e la contemporaneità promuovendo campagne per i diritti umani e per debellare il razzismo e l’antisemitismo che, secondo la stessa: "non sono mai sopiti, solo che si preferiva nel dopoguerra della ritrovata democrazia non esprimerlo. Oggi è passato tanto tempo, quasi tutti i testimoni sono morti e il razzismo è tornato fuori così come l’indifferenza generale, uguale oggi come allora quando i senza nome eravamo noi ebrei"...... “concedere la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre è un segno di riconoscimento piccolo ma simbolico nei confronti non solo della signora ma anche di tutti coloro che, come lei, hanno sofferto in un tragico periodo storico”.