Ristoranti contro la fame: serata solidale a Monticiano

Iniziativa nazionale per raccogliere fondi destinati a trattamenti salvavita per bambini

Una serata solidale, con spettacolo e cena, è prevista domenica 15 dicembre a Monticiano, al ristorante Da Vestro in via Senese 4. L’iniziativa, parte integrante di una campagna nazionale, servirà a finanziare trattamenti salvavita per migliaia di bambini. L’appuntamento è per le ore, con lo spettacolo “di versi & per versi” di Mauro Chechi e Francesco Burroni. Prevista una cena a buffet (costo complessivo 20 euro). Per informazioni e prenotazioni: 338 868 1435 oppure info@davestro.it.Questa è la quinta edizione della campagna solidale, organizzata dalla onlus “Azione contro la Fame” (per saperne di più: www.ristoranticontrolafame.it ). In quattro anni la formula è riuscita a coinvolgere oltre 600 ristoranti e 500.000 clienti, permettendo così di raccogliere circa 350.000 euro, che hanno permesso di attivare trattamenti salvavita per oltre 12.000 bambini.