Il sindaco di Monticiano chiede la riduzione della tariffa della Siena Parcheggi

Il sindaco di Monticiano, Maurizio Colozza, ha chiesto alla società Siena Parcheggi di rivedere le tariffe applicate ai non residenti nella città di Siena e nei comuni contermini.Attualmente per l’utilizzo dei parcheggi tramite il sistema Sostapay sono previsti i seguenti costi: € 0.60/ora per i residenti a Siena; € 0.65/ora per i residenti nei comuni contermini del capoluogo di Provincia; € 1.00/ora per i residenti negli altri comuni.Il xindaco ha sottolineato che la cittadina di Monticiano dista da Siena poco meno di 37 Km. e che è servita da soli due autobus giornalieri che la collegano al capoluogo provinciale. “È quindi consequenziale - scrive il sindaco Maurizio Colozza - che i concittadini utilizzino in maniera praticamente esclusiva l’autovettura di proprietà per raggiungere Siena".Per la particolare posizione geografica del Comune e per l’incompletezza dei servizi di trasporto pubblico, il sindaco ha chiesto alla società Siena Parcheggi di esaminare la possibilità di applicare ai cittadini del comune di Monticiano le medesime condizioni tariffarie già applicate ai residenti dei comuni confinanti con la città di Siena.