A Monticiano parte il servizio di raccolta differenziata con i cassonetti ''intelligenti'' ad accesso controllato

Dall’11 febbraio il conferimento dei rifiuti nelle zone non servite dal porta a porta sarà possibile solo utilizzando la 6Card

Tutto pronto a Monticiano per l’avvio a pieno regime del servizio di raccolta differenziata con i cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato nelle zone non servite dal porta a porta (Iesa e Scalvaia).A distanza di qualche mese dal loro posizionamento, e dopo un primo periodo in cui le nuove attrezzature ad accesso controllato sono state “aperte”, ossia utilizzabili anche senza la 6Card, a partire da martedì 11 febbraio si procederà con la chiusura di tutti i contenitori a disposizione dei cittadini che dovranno così necessariamente utilizzare la 6Card in dotazione per conferire i propri rifiuti.A tal proposito l’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che chi non avesse ancora ritirato la 6Card, o in caso di smarrimento e malfunzionamento della tessera, deve rivolgersi allo sportello Tari, presso gli uffici del Comune in piazza S.Agostino, aperto ogni secondo e quarto martedì del mese dalle 9,30 alle 13,30 e, straordinariamente, anche martedì 4 febbraio. In alternativa ci si può recare presso la sede amministrativa di Sei Toscana a Siena (in via Simone Martini 57) negli orari di apertura dell’ufficio bolletta.“È un passo molto importante per la nostra comunità – dice il sindaco Maurizio Colozza – che sarà sempre più coinvolta e responsabilizzata nella gestione dei propri rifiuti. Le nuove attrezzature sono a servizio dei residenti a Iesa e Scalvaia, mentre gli altri cittadini sono serviti con il porta a porta. Questo sistema integrato di raccolta ha già dato buoni risultati: dai dati comunicateci da Sei Toscana infatti, nell'ultimo bimestre del 2019, ossia quando il servizio è entrato a pieno regime, la percentuale di raccolta differenziata ha registrato un incremento davvero significativo, nel mese di dicembre arrivando addirittura al 63%. C’è ancora tanta strada da fare, ma credo che il percorso intrapreso assieme a Sei Toscana sia quello giusto”.Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484, www.seitoscana.it e 6App, la nuova app di Sei Toscana disponibile su App Store e Google Play.