Modifica la centralina del tir per risparmiare sul carburante danneggiando l’ambiente: scoperto e sanzionato dalla Polstrada

La Polizia Stradale di Siena ha sanzionato l’autista di un tir che ha modificato la centralina del motore per risparmiare non usando l’additivo diesel “adBlue” con cui si riducono le sostanze inquinanti in uscita dai tubi di scarico, ormai presente su tutti i veicoli di ultima generazione.È accaduto martedì scorso, quando una pattuglia della Sezione di Siena ha incrociato e fermato il mezzo a Monticiano lungo la SP73 bis. Il conducente, un 45enne originario di Civitavecchia (Roma), aveva caricato dei prodotti alimentari a Corciano, in provincia di Perugia, per terminare poi il suo giro presso un centro di raccolta di Sinalunga sicuro di non essere scoperto. Gli agenti della Polstrada, che già da qualche tempo stanno rintracciando camionisti sleali, lo hanno invece colto in flagranza.I poliziotti hanno subito trovato la cassettina che invia alla centralina le informazioni, in questo caso sbagliate, facendo credere che l’additivo era in circolo, mentre in realtà non lo era e provocava la fuoriuscita di gas nocivi per l’ambiente.L'uomo, vistosi colto in flagranza ed essendo senza giustificazioni, ha ammesso il trucchetto. La Stradale gli ha quindi sequestrato la cassettina, multandolo con circa 500 euro, ed ora il tir dovrà superare una nuova revisione. Oltre a quello è stato multato anche per eccesso di velocità.