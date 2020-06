Un incendio di 1.200 rotoballe poste in un'area all'aperto, ha impegnato per tutta la scorsa notte e per la mattinata di oggi, sabato 27 giugno, i Vigili del Fuoco del Comando di Siena.L'incendio è scoppiato anntorno alle 23.30 in località Il Santo a Monticiano. Non si segnalano persone coinvolte.