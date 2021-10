Monticiano, amministrative 2021: Alessio Serragli eletto sindaco

Nelle elezioni amministrative del Comune di Monticiano, è stato eletto sindaco, candidato della listacon 447 voti, corrispondenti alAlessio Serragli è stato vicesindaco facente funzione di Sindaco dal 12 aprile 2021, a seguito della scomparsa del sindaco Maurizio Colozza, eletto con il 51,02% dei voti pari a 374 aventi diritto.di Un Futuro per Monticiano, ha ottenuto il(276 voti), mentredel PCI è stata votata da 16 elettori, pari alAlla listavanno 7 seggi in Consiglio comunale, 3 seggi li conquista, mentre per ilnessun seggio.Elettori 1.050, votanti 772 (73,52%), schede nulle 22, schede bianche 11, schede contestate 0.