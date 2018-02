84enne si addormenta nel proprio negozio e viene chiamato il 118: all'arrivo dei soccorsi gli viene un malore per lo spavento

Attorno alle 20.40 di ieri, sabato 11 febbraio, a Monticiano in Frazione San Lorenzo a Merse, Strada Provinciale delle Pinete, una chiamata al 118 ha avvertito della presenza del titolare 84enne di un esercizio commerciale bar/alimentari che non rispondeva a chi lo chiamava dall'esterno.I sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione, si sono recati immediatamente sul posto. L'uomo ha aperto all'arrivo dei soccorsi e i Carabinieri hanno accertato che l'84enne si era semplicemente addormentato e qualcuno, avendolo notato dall’esterno attraverso una vetrata, si era preoccupato attivando i soccorsi pensando ad un possibile malore.Per i rumori provocati dai Vigili del Fuoco intervenuti nel tentativo di aprire la porta d’ingresso, l’anziano si è pero' svegliato di soprassalto e per lo spavento ha accusato un lieve malore. Dopo essere stato visitato dal personale medico il titolare dell'esercizio pubblico è stato trasportato presso il pronto soccorso del policlinico di Siena per ulteriori accertamenti.