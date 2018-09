Murlo: ''A Cena con… Andrea Mari e Giuseppe Zedde''

La sera di venerdì 27 settembre, a Murlo presso la tenuta 5 Poderi della Misericordia, si svolgerà l’iniziativa “A Cena con… Andrea Mari e Giuseppe Zedde”. L’evento, che rappresenterà per tutto il territorio comunale un’occasione di festa, è stato organizzato dall’Associazione Pro Loco in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Murlo. I grandi protagonisti della serata saranno, appunto, Andrea Mari e Giuseppe Zedde ovvero i due fantini vincitori del Palio di Siena della Madonna di Provenzano e della Madonna dell’Assunta.“La tradizione del Palio di Siena – commenta il primo cittadino di Murlo Fabiola Parenti – è forte anche nel nostro territorio e per questo sarà un vero piacere festeggiare i due fantini che hanno conquistato il Palio sul tufo senese. Andrea Mari e Giuseppe Zedde sono due ragazzi straordinari e basta passare un po’ di tempo con loro per essere pervasi dall’infinita passione che hanno nei confronti della loro attività e del nostro territorio. Per questo siamo convinti che la cena di domani sarà un’occasione dove riscoprire la bellezza delle nostre tradizioni e dello stare insieme.”La cena prevede un menù che esalterà le prelibatezze della cucina toscana (antipasti, crema di zucca, tagliatelle all’etrusca, pollo imperiale con verdure al forno e dolci tipici). Per ulteriori informazioni è possibile telefonare a 3489299376 (Angela) e 3383203807 (Serenella).