Davide Ricci candidato sindaco di ''Insieme per Murlo'' per le elezioni comunali

Davide Ricci, medico cardiologo dell'azienda Usl sud est Toscana, è il candidato sindaco della lista "Insieme per Murlo", nata da qualche giorno sull'entusiasmo di tanti murlesi. Una scelta avvenuta dopo vari confronti con associazioni, partiti politici e singoli cittadini, che hanno espresso unanime consenso su questo percorso. L'ufficializzazione è avvenuta in un recente incontro pubblico, molto partecipato, alla Casa del popolo di Vescovado."Davide, persona molto conosciuta e apprezzata a Murlo, ha ricoperto il ruolo di amministratore comunale dal 2004 al 2014, oltre ad essere un membro attivo di numerose associazioni del Comune. Visibilmente emozionato, ha ringraziato la nutrita platea e rassicurato sulla volontà di compiere, nell'immediato, incontri pubblici per completare il programma elettorale e comporre la lista "Insieme per Murlo – Davide Sindaco" con persone rappresentative di tutto il tessuto sociale.Del resto, lo spirito che ha unito tanti murlesi in questo progetto è di un civismo riformista, che unisce la buona tradizione di livello locale con le associazioni e cittadini di varia estrazione culturale. Significativa la presenza, a sostegno della lista, di persone da sempre impegnate per la propria comunità: a Murlo, il nuovo fenomeno del civismo ha solide basi di esperienza. "È possibile tenersi aggiornati tramite mail: davidesindaco2019@gmail.com; telefono 3519955699; facebook: Insieme per Murlo – Davide Sindaco.