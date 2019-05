''Murlo Guarda Oltre'', due incontri con i cittadini per presentare programma e candidati

La lista civica Murlo Guarda Oltre - Manetti Sindaco, terrà nei prossimi giorni due assemblee pubbliche: giovedì 9 maggio alle ore 21,15 a Casciano di Murlo presso l'edificio polivalente in via del Lagaccio e sabato 11 maggio alle ore 21,15 a Vescovado di Murlo in via Guido Rossa nella sala conferenze del palazzo comunale. Nel corso dei due incontri saranno presentati il programma ed i candidati."Murlo guarda Oltre è l’unica lista civica animata da cittadini che si qualificano per competenza e non per appartenenza, per indipendenza di pensiero, per la difesa del territorio e dell’ambiente. Storia cultura e normalità al servizio della comunità.Murlo guarda Oltre si pone come forza di alternanza nell’amministrazione del Comune. Per una comunità condivisa, per un’istituzione pubblica che si confronti periodicamente con i suoi cittadini.Perché i rappresentanti eletti in Consiglio rispondano del loro operato ai cittadini, perché le decisioni istituzionali siano prese dagli organi del Comune, Giunta e Consiglio, e non nei ridotti di sedi improprie e nelle sezioni di partito.La politica e l’Amministrazione non devono diventare lo zerbino di nessuno. Ognuno è un individuo, un soggetto, e come tale parte attiva della società. Quando si cerca di far scadere il soggetto in oggetto scatta la prevaricazione. È in quel preciso momento che il cittadino diventa suddito, della politica, delle istituzioni.Noi guardiamo oltre. Poiché siamo cittadini liberi. Liberi di pensare, di agire e di attuare il nostro programma senza imposizioni dall’alto."