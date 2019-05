Assemblee pubbliche di presentazione della lista civica ''Murlo Guarda Oltre''

"I cittadini di Murlo non possono essere strumento della faida interna al PD che dura da cinque mesi e che coinvolge le due liste, PD1 e PD2. Di liste civiche nel nostro territorio c’è solo Murlo Guarda Oltre". Così una nota della lista civica che informa dei prossimi due incontri che saranno finalizzati alla presentazione del programma e dei candidati della lista.Il primo si terrà giovedì 9 maggio ore 21,15 a Casciano di Murlo in via del Lagaccio presso l'edificio polivalente; il secondo sabato 11 maggio ore 21,15 a Vescovado di Murlo in via Guido Rossa presso la sala conferenze del Comune."Per un dialogo permanente fra comunità ed Amministrazione, per un comune meno “social” a parole e più sociale nei fatti. Assemblee periodiche con i cittadini per aggiornarli ed informarli sulla attuazione del programma.Murlo Guarda Oltre - conclude la nota -, si impegna ad assumere atti di governo territoriale di tutela di beni comuni affinché: aria, acqua, sementi, fertilità, conoscenza, biodiversità e cultura siano parte dell’azione permanente di gestione comunale."