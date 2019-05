Non si terrà la 47ª edizione della Festa in Collina a Casciano di Murlo

In seguito ai complessi lavori di rifacimento del manto stradale e di impiantistica pubblica che stanno interessando buona parte del centro storico del paese di Casciano (Murlo), nonché l’area antistante il centro polivalente, l’Associazione Sportiva Dilettantistica La Sorba di Casciano si vede impossibilitata ad effettuare la 47ª edizione della Festa in Collina prevista nel corrente mese di maggio."L’associazione ha in programma un’edizione straordinaria della festa stessa per il prossimo mese di settembre auspicando che nel frattempo le opere pubbliche in stato di avanzamento siano completate. È ancora cura della Sorba ricordare ai soci, ai paesani, alle istituzioni ed alla collettività che è grazie ai proventi della Festa in Collina e delle altre iniziative ricreative che fino ad oggi è stato possibile portare avanti le attività sportive che vedono una crescente partecipazione di persone. A.S.D. La Sorba Casciano".