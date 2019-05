Lista civica Murlo Guarda Oltre: ''A disposizione come alternativa credibile alle due liste Pd''

"Come gruppo di cittadini liberi, abbiamo messo a disposizione della comunità murlese, una alternativa credibile alle altre due liste del PD." Così un intervento della lista civica Murlo Guarda Oltre che sostiene il candidato a sindaco Alessio Manetti."Siamo una lista civica trasversale, che abbraccia sentimenti che vanno da destra a sinistra, perché in una comunità si guardano le persone e le competenze e non si dovrebbero guardare le appartenenze.Noi non cerchiamo rivincite o vendette lasciate in sospeso dalle primarie del PD del 2014, siamo liberi cittadini vogliamo far uscire il paese da questa guerra per bande e di lacerazione del tessuto sociale nel quale il PD ha ridotto ciò che rimane della comunità murlese.Siamo stati per 5 anni nei banchi dell’opposizione a contrastare le politiche di devastazione ambientale dei torrenti Crevole e Crevolicchio, mentre gli altri del PD ci guardavano con sufficienza e sopportazione.Intanto si apprestavano a preparare la "vendetta" nei confronti dell'attuale Sindaco, non lavorando alla luce del sole, nei luoghi deputati, ma agendo nelle segrete stanze e nei fortilizi sanitari.La nostra lista si prefigge di abbattere i costi della politica per 40.000 euro in quanto il nostro Sindaco rinuncerà alla indennità di carica ed all’Ufficio di staff, queste risorse andranno a finanziare i servizi sociali e di sostegno alle famiglie.Noi non pensiamo a politiche di spot, come quelle del programma del Sindaco uscente, che elargiscono 5.000 euro, ogni anno o 3.000 euro ogni anno per 5 anni ai nuovi residenti, soldi presi dalle tasche dei cittadini contribuenti di Murlo. Noi come Lista Civica Murlo Guarda Oltre vogliamo invece migliorare le condizioni dei residenti e del territorio, in modo che i livelli di qualità della vita di chi vi risiede salgano, divenendo di stimolo per nuovi arrivi.Noi non pensiamo a manovre di speculazione sulla salute dei cittadini come quelle contenute nel programma dell’”ambulatorio nuovo” del candidato medico, dove si pensa di favorire le prestazioni private in alternativa alla diagnostica ed alla assistenza pubblica della Azienda Sanitaria Locale Sud-Est, realizzando convenzioni per servizi di segreteria, infermieristici, di prenotazione delle prestazioni.Noi siamo per la Sanità Pubblica, quella del SSN, svolta a livello territoriale, anche attraverso le associazioni del volontariato Misericordia e Pubblica Assistenza.Noi come lista civica Murlo Guarda Oltre vediamo un futuro per Murlo fatto da un comune amico che risolva i bisogni della gente, un comune che dialoga quotidianamente con i cittadini, che guarda il problema e non gli orientamenti di voto di chi viene a porlo. Un comune che esce da logiche di ricatto e di favore, da politiche di clientela. Un comune dove insieme ai centri principali si guarda alle frazioni la cui rinascita è realizzata attraverso le risposte alle necessità delle persone."