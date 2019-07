Casciano di Murlo si prepara a vivere la Festa della Trebbiatura

Da giovedì 11 a domenica 14 luglio a Casciano di Murlo torna la Festa della Trebbiatura, appuntamento per eccellenza dedicato alla riscoperta e valorizzazione delle antiche tradizioni contadine nonché della storia locale. L’iniziativa, realizzata dalla ASD La Sorba con il patrocinio del Comune di Murlo e che si svolgerà presso il Centro Sportivo Polivalente di Casciano di Murlo, è caratterizzata da un programma ricco di appuntamenti, che permetteranno di riscoprire il valore dei costumi e delle tradizioni contadine che hanno caratterizzato lo sviluppo del territorio murlese. In particolare nella giornata conclusiva di domenica 14 luglio è prevista alle ore 17.00 la “Trebbiatura nell’Aia”, la “Rievocazione degli antichi mestieri” e il “Percorso didattico con animali da cortile”. Alle ore 18.00 partirà, invece, la “Sfilata dei Trebbiatori” che accompagnerà il pubblico alla cena e alla serata danzante.“La Festa della Trebbiatura – dichiara il sindaco di Murlo Davide Ricci – è un momento importante per la nostra comunità perché andiamo a riscoprire quei gesti e quelle tradizioni, che per i nostri nonni rappresentavano la quotidianità. Come amministrazione comunale non possiamo che ringraziare i volontari dell’associazione ASD La Sorba per la passione che hanno dimostrato nell’organizzazione dell’edizione 2019 della Festa della Trebbiatura alla quale di certo non mancheremo.”Altra iniziativa importante, che si svolgerà durante i giorni della Festa della Trebbiatura sarà la 10° edizione del Memorial Enzo Magnani per il quale è previsto una gara podistica. La corsa scatterà venerdì 12 luglio alle ore 20.00 e gli atleti potranno scegliere tra due percorsi da nove e quattro chilometri. Per il programma completo della Festa della Trebbiatura 2019 e per ogni tipo di informazione è possibile chiamare il numero 0577818070 oppure il numero 3428279406 .