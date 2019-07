Siena-Grosseto, grave incidente a Murlo con cinque auto coinvolte: due feriti gravi trasportati a Siena con il Pegaso

Grave incedente ieri sera, mercoledì 3 luglio attorno alle 19, sulla SS226 di Paganico Siena-Grosseto al km 51,700 nel comune di Murlo.Cinque i feriti, due in codice rosso trasportati con l'elisoccorso Pegaso al policlinico di Siena, nell'incidente che ha visto coinvolte quattro autovetture. I feriti in codice rosso sono ricoverati in prognosi riservata, mentre per gli altri tre nessuna grave conseguenza.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale Anas, e i Carabinieri del radiomobile della Compagnia di Montalcino e i militari della stazione di Murlo per accertare la dinamica del sinistro. Il traffico è rimasto bloccato a lungo per consentire i soccorsi ed il ripristino della carreggiata che in quel punto è a due corsie.