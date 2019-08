Incidente frontale sulla Siena-Grosseto

Incidente frontale attorno alle 17 di oggi, martedì 6 agosto, sulla SS223 Siena-Grosseto all'altezza del bivio per Fontazzi nel comune di Murlo (km 51,200). Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente con un veicolo che si è ribaltato su un fianco. Gli occupanti sono stati presi in consegna dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Siena per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, il personale Anas e i Carabinieri per i rilievi del caso. Si sono verificati rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni.