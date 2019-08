Museo Etrusco di Murlo custode di un patrimonio inestimabile

L’attività e la promozione archeologica di Murlo continua ad essere uno dei filoni principali di promozione della città e del territorio. Recentemente si è, infatti, conclusa la 53ª campagna archeologica a Poggio Civitate e allo stesso tempo il Museo Etrusco di Murlo - Antiquarium di Poggio Civitate continua ad essere una delle mete favorite dai turisti in visita.Il museo, allestito nei saloni dell’antico palazzo vescovile nel cuore del borgo di Murlo, custodisce numerosi reperti archeologici tra i quali i più importanti sono stati rinvenuti proprio dal vicino sito archeologico di Poggio Civitate. All’interno del museo è anche presente un bookshop e un giftshop nel quale è possibile trovare sia un souvenir in stile etrusco sia varie pubblicazioni che abbracciano la materia archeologica e storica con particolare riferimento al territorio senese, ma non solo. Oltre alla visita in autonomia dei reperti, al Museo Etrusco di Murlo - Antiquarium di Poggio Civitate, grazie anche alla collaborazione dell’Associazione Pro Loco, è possibile organizzare anche visite guidate, passeggiate organizzate insieme all’associazione culturale in direzione dell’area di scavo di Poggio Civitate nonché delle vere e proprie attività didattiche.“Il nostro museo – dichiara il sindaco di Murlo Davide Ricci – è un fiore all’occhiello del nostro territorio. I reperti custoditi al suo interno rappresentano dei tesori dal valore inestimabile perché testimoniano le radici più antiche del nostro territorio. Come amministrazione pensiamo che valorizzare il passato sia non solo importante dal punto di vista culturale, ma anche una grande leva di sviluppo per la promozione turistica. A questo scopo metteremo in campo molto presto azioni concrete per valorizzare ancora meglio il nostro patrimonio archeologico e ringraziamo il personale del museo, che con grande passione si dimostra sempre disponibile e professionale.”Il Museo Etrusco di Murlo - Antiquarium di Poggio Civitate è aperto tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 mentre durante la stagione invernale (16 ottobre_14 marzo) sarà aperto dal venerdì alla domenica compresi, dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito internet del Comune di Murlo, sulla Pagina Facebook del Museo Etrusco di Murlo, al numero telefonico 0577814099 oppure scrivendo alla mail poggiocivitate@museisenesi.org.