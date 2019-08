500 anni di Leonardo da Vinci e i 50 anni dall’allunaggio nella mostra L.U.N.A al Museo Etrusco di Murlo

Sabato 7 settembre alle ore 17.00 presso il Museo Antiquarium di Poggio Civitate a Murlo sarà inaugurata la mostra d’arte contemporanea “L.U.N.A” (Leonardo.Universo.Noi.Allunaggio).La mostra, organizzata dall’associazione A.L.I. (Artisti Liberi Indipendenti) e che celebra i 500 anni dalla morte del genio Leonardo da Vinci e i 50 anni dallo storico allunaggio di Neil Armstrong, permetterà di ammirare oltre 70 opere realizzate da 55 artisti dell’associazione.All’inaugurazione, dopo il saluto iniziale del sindaco di Murlo Davide Ricci, interverrà la presidente dell’associazione A.L.I. Oriella Francini e il Direttore dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena Alessandro Marchini.“Siamo veramente soddisfatti – dichiara il sindaco di Murlo Davide Ricci – di ospitare nelle sale espositive del nostro Museo Etrusco la mostra di arte contemporanea L.U.N.A. Il genio di Leonardo da Vinci e il primo uomo sulla luna sono argomenti che affascinano ogni generazione e che siamo certi saranno stati di grande ispirazione per gli artisti che hanno realizzato le opere d’arte, che ringraziamo insieme all’associazione A.L.I. per aver scelto anche il nostro borgo come luogo ideale dove esporre le opere. Siamo particolarmente soddisfatti anche perché, ancora una volta, il nostro museo si dimostra un luogo ideale per l’organizzazione di esposizioni artistiche; questa mostra sarà inaugurata, infatti, ad una settimana esatta dal termine di un’altra mostra pittorica (Colori dall’Etruria) che, ancora oggi, sta arricchendo le nostre sale museali. Invitiamo tutti a partecipare alla giornata di inaugurazione di sabato 7 settembre.”La mostra di arte contemporanea “L.U.N.A” arriva a Murlo dopo le esposizioni all’Abbazia di San Galgano (sede stabile dell’associazione A.L.I.), al Museo Leonardiano di Vinci e al Ghibellino di Empoli. La mostra sarà visitabile fino a domenica 29 settembre. Ulteriori informazioni possono essere reperite sulla pagina Facebook @artistiliberi13 e sul sito dell’associazione A.L.I. www.associazionealisiena.it oltre che sui canali istituzionali del Comune di Murlo.