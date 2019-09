Murlo: successo per Puliamo il Mondo Junior, sabato si continua a Vescovado

A Murlo si prosegue sulla linea “green” adottata, fin dal primo giorno, in tutte le scelte dell’amministrazione guidata dal sindaco Davide Ricci. Dopo aver abbandonato l’uso della plastica nelle mense scolastiche, nei pasti consegnati a domicilio e nei campi scuola estivi, di recente si sono svolte altre iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente.Tra queste particolarmente riuscita è stata “Puliamo il Mondo Junior” iniziativa organizzata dal Comune di Murlo in collaborazione con Legambiente e le parrocchie di Casciano e Vescovado di Murlo, che ha visto protagonisti i ragazzi dai 6 ai 12 anni d’età, che con grande spirito di partecipazione hanno ripulito i giardini pubblici della frazione. L’iniziativa proseguirà anche sabato 28 settembre a Vescovado di Murlo con i ragazzi impegnati dalle ore 10.00 alle ore 12.00“E’ veramente bello – dichiarano il sindaco di Murlo Davide Ricci e l’assessore all’ambiente Stefano Abelini - vedere con quanta energia i nostri ragazzi partecipano a questo tipo di iniziative. Il rispetto per l’ambiente lo si apprende dalla tenera età ed è per questo che come amministrazione ci stiamo impegnando al fine di promuovere comportamenti virtuosi e volti alla salvaguardia e valorizzazione del nostro territorio. Ringraziamo tutti i ragazzi che hanno partecipato oltre a Legambiente e alla parrocchia per aver coordinato, insieme, al Comune l’iniziativa.”Oltre a Puliamo il Mondo Junior recentemente si è svolta un’altra iniziativa di “buona pratica” ambientale. In seguito ad una segnalazione da parte di un cittadino per alcuni rifiuti (ingombranti) abbandonati, il Comune di Murlo si è organizzato con i propri operai per andare a rimuoverli.“Ringraziamo veramente tutti i cittadini che ci segnalano ogni tipo di problema – concludono il sindaco di Murlo Davide Ricci e l’assessore all’ambiente Stefano Abelini – perché lavorando in sinergia e collaborazione è possibile ottenere grandi risultati per il nostro territorio. Proprio per questo stiamo lavorando per organizzare un incontro con tutte le associazioni cittadine entro l’anno al fine di organizzare una giornata ecologica da svolgersi in primavera.”