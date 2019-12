Mezzo pesante si ribalta sulla Siena-Grosseto nel comune di Murlo

Attorno alle 23.20 di ieri, mercoledì 4 dicembre, al km 51 della SS223 di Paganico, Siena-Grosseto, nel territorio del comune di Murlo, un mezzo pesante si è ribaltato determinando la momentanea chiusura del traffico nei due sensi di marcia.La rimozione del mezzo è stata effettuata dalla squadra Vigili del Fuoco del Comando Siena con il supporto di un'autogru.Nell'incidente non sono stati registrati feriti nè altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco e per i rilievi del caso.