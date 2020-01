Nelle scuole di Murlo in arrivo le borracce di metallo donate agli studenti da Acquedotto del Fiora

A Murlo prosegue il progetto e l’impegno per una mensa plastic free. Domani, venerdì 17 gennaio, il sindaco Davide Ricci insieme al presidente di AdF (Acquedotto del Fiora) Roberto Renai, consegneranno ai ragazzi delle scuole elementari una speciale borraccia in metallo naturalmente riutilizzabile e perfetta per sostituire le nomali bottigliette di plastica.“E’ un regalo che facciamo ai nostri ragazzi – sottolinea il sindaco di Murlo Davide Ricci – affinchè comprendano quanto sia importante utilizzare materiali a basso impatto ambientale e durevoli nel tempo. Il nostro Comune è fortemente impegnato nella salvaguardia dell’ambiente e pensiamo che anche azioni come questa possano fare la differenza.”