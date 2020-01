Consegnate 112 borracce plastic free alla scuola primaria di Vescovado di Murlo

I ragazzi e gli insegnanti della scuola primaria di Vescovado di Murlo hanno ricevuto in regalo una borraccia in metallo a testa pensata per sostituire le tradizionali bottigliette di plastica. Durante la consegna i ragazzi hanno dimostrato particolare interesse in merito al tema del rispetto dell’ambiente rivolgendo, tanto al sindaco quanto al presidente di Acquedotto del Fiora, interessanti domande nonché spunti di riflessione proprio sul tema dell’acqua e dell’uso eccessivo della plastica. Le borracce, regalate da AdF (Acquedotto del Fiora), sono in grado di contenere sia liquidi freddi sia liquidi caldi e sono state consegnate dal sindaco di Murlo Davide Ricci, dall’assessore Loredana Celi e dal presidente di AdF (Acquedotto del Fiora) Roberto Renai.“E’ stato veramente piacevole passare un’oretta insieme ai nostri ragazzi e parlare della cura che ognuno di noi dovrebbe avere nei confronti dell’ambiente – dichiarano il sindaco di Murlo Davide Ricci e l’assessore Loredana Celi – ringraziamo il presidente di Acquedotto del Fiora per aver ideato il progetto delle borracce nelle scuole non solo perché rappresenta un gesto utile nell’immediato, ma anche perché contribuisce a far crescere nei ragazzi un approccio di rispetto nei confronti dell’ambiente, che sarà determinante nel bagaglio di crescita verso l’età adulta. Particolarmente interessante è stato ascoltare le domande dei ragazzi e vedere nei loro occhi una genuina voglia di conoscere che cosa è possibile fare per aiutare il nostro pianeta. Ringraziamo il corpo docente della scuola e tutto il personale per aver partecipato con grande interesse a questa iniziativa e per offrire ai ragazzi, ogni giorno, un modello e un esempio virtuoso da seguire. Tutta la società dovrebbe avere molta fiducia nelle giovani generazioni perché a loro appartiene il futuro e siamo certi, che una volta adulti, sapranno essere custodi del presente migliori di quanto stanno dimostrando gli adulti di oggi.”“Una mattinata sull'acqua e per l'acqua, tra l'entusiasmo degli alunni e la preziosa collaborazione delle insegnanti – dichiara il presidente di AdF Roberto Renai - Il Comune di Murlo è stato pioniere nelle politiche plastic free, primo a valorizzare le borracce in consiglio comunale. AdF è in prima linea sui progetti educativi e di sostenibilità ambientale, in collaborazione con il Comune nell'interesse della comunità e del territorio.”Terminata la consegna delle borracce il presidente di Acquedotto del Fiora e il sindaco di Murlo hanno comunicato l’avvio del progetto “Acqua di Casa Mia” che, attraverso una serie di buone pratiche, permetterà ai ragazzi di ricevere un riconoscimento e l’attestato di “Guardiani dell’Acqua”.