Murlo: una nuova applicazione per aggiornare in tempo reale i cittadini sull’emergenza Covid-19

Al fine di informare rapidamente i cittadini su ogni tipo di aggiornamento locale riguardante la pandemia di Covid-19, il Comune di Murlo ha attivato l’applicazione istituzionale My City. L’app, scaricabile e compatibile sia su dispositivi Android che Apple, è frutto della collaborazione con il Gruppo Gaspari e permette di diffondere informazioni in tempo reale a tutta la cittadinanza garantendo l’ufficialità della stessa.



“Questo strumento tecnologico sarà sicuramente molto utile – dichiara il sindaco di Murlo Davide Ricci – perché ci permetterà di comunicare in modo più efficace a tutti i murlesi che si doteranno dell’applicazione. Grazie a questo strumento diffonderemo comunicati stampa, regole comportamentali, indicazioni operative, materiale informativo e soprattutto eviteremo le fake news, che oggi più che mai sono pericolose per il panico che possono diffondere. A questo scopo tutta l’amministrazione di Murlo ringrazia il Gruppo Gaspari che ci ha dato la possibilità di attivare in forma sperimentale e gratuitamente questo nuovo canale di comunicazione.”



L’applicazione è scaricabile gratuitamente sia da Apple Store sia da Play Store cercando “MyCity”. Una volta che la App è avviata è necessario scegliere la Regione, la Provincia e poi il Comune. I cittadini che scaricheranno l’applicazione avranno a disposizione le novità relative all'evoluzione della situazione sul Territorio, i messaggi di allerta meteo della protezione civile oltre alle informazioni relative agli orari degli uffici.