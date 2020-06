Murlo: tutto pronto per i campi estivi 2020, al via le domande di iscrizione

A Murlo sono aperte le iscrizioni per i campi estivi 2020 che inizieranno lunedì 22 giugno e proseguiranno fino a venerdì 24 luglio. Le attività sono pensate per coinvolgere i bambini dai tre agli undici anni di età e sono divisi nei “Campi estivi Materna” e “Campi estivi Elementari”.I primi, pensati per i bambini da 3 a 5 anni, si svolgeranno presso la struttura della scuola materna di Casciano in modo da sfruttare gli ampi spazi per attività ludico-ricreative. Il “Campo estivo Materna” si dividerà in tre turni: da lunedì 22 giugno a venerdì 26 giugno, da lunedì 29 giugno a venerdì 10 luglio e da lunedì 13 luglio a venerdì 24 luglio. Tutte le attività inizieranno alle 8.00 di mattina per proseguire fino alle ore 16.00 del pomeriggio e sarà garantita la presenza di un animatore ogni cinque bambini.I “Campi Estivi Elementari”, organizzati invece per i bambini dai 6 agli 11 anni di età, si svolgeranno a Vescovado presso la scuola primaria e a Casciano presso i locali della Parrocchia – Oratorio San Filippo Neri. Anche i Campi Estivi Elementari saranno divisi in un primo turno della durata di una settimana e altri due della durata di due settimane (stessi giorni Campi Estivi Materna). Tutte le attività saranno supervisionate dalla presenza di uno o più animatori in base al numero dei ragazzi. L’amministrazione comunale, inoltre, metterà a disposizione delle famiglie un servizio di navetta tra Vescovado e Casciano e il servizio mensa.“Riteniamo molto importante – sottolinea il sindaco di Murlo Davide Ricci – essere riusciti ad organizzare il Campi Estivi per i nostri ragazzi. I mesi del lockdown sono stati duri per tutti, ma ad accusare di più il cambiamento sono stati proprio i ragazzi con la chiusura delle scuole, dei centri sportivi e di tutti quei rapporti sociali che formano il carattere e le sicurezze proprio nell’età della crescita. Organizzare i campi estivi era dunque importante e naturalmente assicuriamo lo svolgimento di ogni attività nel massimo della sicurezza e dell’osservanza delle norme anti Covid-19. Auspichiamo una bella partecipazione perchè i nostri ragazzi meritano un’estate di scoperte e avventure.”Tutte le informazioni relative ai campi estivi è possibile telefonare al numero 0577/049211 oppure consultare il sito internet del Comune di Murlo, la pagina Facebook istituzionale e l’app murlo.mycity.it. La domanda di partecipazione deve essere inviata per e-mail all'indirizzo l.pedes@comune.murlo.siena.it , oppure direttamente all'Ufficio protocollo del Comune nei giorni: lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,30; martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.