Campi estivi gratuiti per i bambini di Murlo

Campi estivi gratuiti per tutti i bambini di Murlo dai 3 agli 11 anni di età. E’ questa la principale e bella novità voluta dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Davide Ricci che, con un’apposita delibera, ha modificato la precedente disposizione e in particolare il punto riferito alla quota di partecipazione ai campi estivi 2020.“Abbiamo preso questa decisione – dichiara il sindaco di Murlo Davide Ricci – per dare l’opportunità a tutte le famiglie del territorio di far vivere ai propri bambini un’estate spensierata e lontana dai problemi che abbiamo tutti vissuto nei mesi del lockdown. Per i bambini è importante ritrovare uno spirito di socialità genuino se pur con tutte le precauzioni che ancora è importante adottare. Naturalmente le quote che sono già state versate saranno restituite alle rispettive famiglie. Ci auguriamo che tutte le famiglie del nostro territorio colgano questa opportunità.”I campi estivi di Murlo sono iniziati lunedì 22 giugno e proseguiranno fino a venerdì 24 luglio. Le attività sono pensate per coinvolgere i bambini dai tre agli undici anni di età e sono divisi nei “Campi estivi Materna” e “Campi estivi Elementari”. I primi, pensati per i bambini da 3 a 5 anni, si svolgeranno presso la struttura della scuola materna di Casciano in modo da sfruttare gli ampi spazi per attività ludico-ricreative. Il “Campo estivo Materna” si dividerà in tre turni: da lunedì 22 giugno a venerdì 26 giugno, da lunedì 29 giugno a venerdì 10 luglio e da lunedì 13 luglio a venerdì 24 luglio. Tutte le attività inizieranno alle 8.00 di mattina per proseguire fino alle ore 16.00 del pomeriggio e sarà garantita la presenza di un animatore ogni cinque bambini. I “Campi Estivi Elementari”, organizzati invece per i bambini dai 6 agli 11 anni di età, si svolgeranno a Vescovado presso la scuola primaria e a Casciano presso i locali della Parrocchia – Oratorio San Filippo Neri. Anche i Campi Estivi Elementari saranno divisi in un primo turno della durata di una settimana e altri due della durata di due settimane (stessi giorni Campi Estivi Materna). Tutte le attività saranno supervisionate dalla presenza di uno o più animatori in base al numero dei ragazzi. L’amministrazione comunale, inoltre, metterà a disposizione delle famiglie un servizio di navetta tra Vescovado e Casciano e il servizio mensa.Per tutte le informazioni relative ai campi estivi è possibile telefonare al numero 0577/049211 oppure consultare il sito internet del Comune di Murlo, la pagina Facebook istituzionale e l’app murlo.mycity.it. La domanda di partecipazione deve essere inviata per e-mail all'indirizzo l.pedes@comune.murlo.siena.it , oppure direttamente all'Ufficio protocollo del Comune nei giorni: lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,30; martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.