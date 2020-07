Murlo, tornano le Notti dell’Archeologia

Due iniziative per tornare a vivere la bellezza del passato

Il Museo Archeologico di Murlo partecipa alle Notti dell’Archeologia 2020 con un programma pensato per scoprire e riscoprire il patrimonio di bellezza di un borgo tra i più tipici di tutta la Toscana. Fino a domenica 19 luglio, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, si svolgerà l’iniziativa “Percorsi Ritrovati” che permetterà ai visitatori di ammirare, lungo le vie del borgo e all’interno del museo, pannelli di mostre dedicate a Murlo, che si sono svolte sia in Italia sia all’estero. La seconda iniziativa, che si svolgerà sabato 25 luglio dalle ore 20.00 alle ore 24.00, prende il nome di “Quegli sguardi dall’alto” e porterà a Murlo, almeno per una notte, una scenografia veramente inedita. Dalle finestre del Museo si affacceranno, infatti, i volti di terracotta degli antenati e dei “mostri” del palazzo etrusco di Poggio Civitate.“L’edizione di quest’anno de Le Notti dell’Archeologia – dichiarano il sindaco di Murlo Davide Ricci e l’assessore alla Cultura Loredana Celi – ha un sapore e un fascino del tutto speciale. Durante il lockdown è stato giusto fare sacrifici e il settore culturale è stato, inevitabilmente, uno dei più colpiti. Tuttavia non possiamo correre il rischio di far pensare, soprattutto alle giovani generazioni, che la cultura sia qualche cosa di cui è possibile fare a meno. Proprio per questo Le Notti dell’Archeologia 2020 hanno un’importanza ancora più grande del solito perché ci riapproprieremo di un aspetto della vita in grado di elevarci sia come persona sia come società. A Murlo la storia e la cultura sono poi aspetti che si mescolano alla vita quotidiana e che fanno parte del dna dei nostri cittadini e per questo siamo veramente soddisfatti di poter partecipare alla ventesima edizione de Le Notti dell’Archeologia che siamo certi sarà speciale.”Le iniziative che si svolgeranno a Murlo sono tutte a ingresso gratuito. Oltre che per Le Notti dell’Archeologia il Museo Archeologico di Murlo è nuovamente aperto ai visitatori dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.