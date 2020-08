Incendio nel comune di Murlo domato dall'intervento dei volontari AIB

Nel pomeriggio di ieri grazie al tempestivo intervento dei volontari AIB (antincendio boschivo) de La Racchetta con quattro squadre delle Sezioni di Sovicille e Siena e alle squadre AIB dell’Unione dei Comuni della Val di Merse è stato evitato che un incendio boschivo potesse assumere dimensioni importanti.L’incendio è stato generato da un distacco di un cavo elettrico della media tensione in località podere Poggio Copili nel comune di Murlo.Alle operazioni di spegnimento è intervenuto anche EliSiena, l’elicottero della flotta Regionale Antincendio Boschivo che di base si trova al Centro addestramento AIB in località Tocchi nel comune di Monticiano.La linea elettrica è stata ripristinata in tempi rapidi dai tecnici Enel che da subito si sono prodigati per mettere in condizione gli operatori dell’antincendio boschivo di ultimare le operazioni di bonifica in completa sicurezza. Il controllo dell’incendio continuerà anche nella giornata odierna.Si ricorda a tutti i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio boschivo, di chiamare il prima possibile il numero 800425425 della Sala Operativa Unificata Permanente di Regione Toscana.